İBB’nin Covid-19 araştırması kamuya açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul, Covid-19 araştırmalarına devam ediyor. COVID-19 Araştırmaları web sitesinde, dünya kentlerindeki salgın sürecini, alınan önlemleri, uzman görüşlerini, uluslararası kaynakları kamuoyuyla paylaşan Enstitü İstanbul, sayfasında #meydanaçık başlığında yeni bir bölüm açtı.

Web sayfasında öne çıkardığı sorularla, salgının ortaya çıkardığı tartışmaları, önerileri, öngörüleri biriktirmeyi ve çoğaltmayı amaçlayan Enstitü, #meydanaçık ile sayfasını kamuya açık bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor.

SAYFA KAMUOYUNA AÇILIYOR

‘#meydanaçık', sayfasında yer alan form ile kamuoyu katkısına imkân sağlıyor. Katkı sunmak isteyen araştırmacı, uzman ve sivil toplum kuruluşları, sayfada yer alan sorulara ve kaynaklara yenilerini ekleyebilecekler. Makale, bilgi notu, rapor, gazete yazısı, video-söyleşi, tartışmaları geliştirmek için webinar ve tartışma metinleri önerebilecekler.

ENSTİTÜ İSTANBUL'DAN AÇIK DAVET

Konuya ilişkin fikri olan herkesi katkı sunmaya davet eden Enstitü İstanbul, hedeflerini şu şekilde açıkladı:

* Web sitemizde, ilk aşamada, Covit-19 ile ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, öne çıkan soruları farklı kaynaklar eşliğinde tartışmaya açtık.

* Şimdi bu içeriğin zenginleşmesi için salgının ortaya çıkardığı sorun alanlarıyla ilgili düşünen, araştıran, uygulamaya dönük çözümler geliştiren, önerileri olan herkesi #meydanaçık'a katkı sunmaya davet ediyoruz. #meydanaçık, hem kentsel demokrasinin temeli olan meydana çıkmayı, hem de bu platformun söz üretmeye, politika önermeye açık olduğuna işaret ediyor.

* Bu sayfayı salt bir tartışma ortamı olarak değil, İstanbul'un salgın ve sonrası için kentsel politika oluşumuna katkı sunabilecek bir katılım aracı olarak da kurguluyoruz.