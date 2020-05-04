İBB’nin iptal olan kiralık araç ihalesini yine o şirket kazandı

İsraf tartışmalarının odağındaki İBB'nin kiralık araçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2019 yılı için AKP döneminde yapılan 2 bin 432 araçlık kiralama ihalesi, CHP döneminde 2020 yılı için 606 araç tasarrufa gidilerek 1826 araç için 16 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştı. Canlı olarak da yayınlanan ihale, sunulan iki teklif de geçerli olmadığı için iptal edilmişti.

Hizmetlerin aksamaması için önceki dönemde ihaleyi alan mevcut yüklenici firma olan Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketi Platform Turizm ile yeni ihale yapılana kadar 1 Ocak 2020- 30 Nisan 2020 tarihleri arasını kapsayan 4 aylık sözleşme imzalanmıştı. 21/b maddesine göre yapılan ihale sonucu imzalanan 4 aylık sözleşmenin bedeli de 51 milyon 377 bin 230 lira olmuştu.

BU KEZ 1851 ARAÇ İÇİN İHALEYE ÇIKILDI

İBB, sözleşmenin dolmasına kısa bir süre kalan yeni kiralık araç ihalesi tarihini belirledi. İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2020 tarihinde araç kiralama hizmet alımı ihalesine çıkıldı.

Daha önce 565 sürücü ve bin 826 adet araç kiralamak için düzenlenen ihale, bu kez bin 851 araç için gerçekleştirildi. İhaleyi daha önceki yıllarda da olduğu gibi Platform Turizm şirketi kazandı. Şirket ile 29 Nisan 2020 tarihinde 127 milyon 876 bin 900 TL'lik sözleşme imzalandı. Sözleşme yıl sonuna kadar olan 8 aylık dönemi kapsıyor. Bu sözleşme ile 2020 yılı için; 2019 yılında kiralanan 2 bin 432 araçtan 581 adet daha az araç kiralanmış oldu.

2019 İHALESİNİ ALBAYRAK GRUBU ALMIŞTI AKP döneminde İBB'nin 2019 yılında 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere çıktığı ihaleyi 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında tek katılımcı olan Platform Turizm Taşımacılık Şirketi almıştı. Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketi. Aynı şirket, İBB'nin 2020 yılı personel servisi ihalesini de almıştı.

YENİKAPI'DA İSRAF SERGİSİ

Tasarruf ilkeleri çerçevesinde İBB ve bağlı kuruluşlarındaki ihtiyaç fazlası araçları 2019 yılının eylül ayında Yenikapı'da toplanmıştı. İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 730 araç kiralandığı şirkete iade edilmişti.

Yapılan incelemelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yani iki seçim arasında 517 aracın da kiralandığı şirketlere iade edildiği ortaya çıkmıştı. Böylece toplam 1.247 araç İBB sisteminden çıkarılmış oldu. İade edilen 1.247 araç ile yıllık 50 milyon liralık tasarruf sağlandığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde iki seçim arasında kayyum döneminde iade edilen araç sayısının 517 değil 907 olduğu, bu araçların AKP'nin İstanbul seçim kampanyasında, bir önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece adaylık kampanyasında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.