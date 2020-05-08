İBB’nin kampanyasına destek çığ gibi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Mayıs günü “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı yaparak “askıda fatura” uygulaması başlattıklarını açıkladı.

2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını yüklemesinin ardından 6 Mayıs'ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın faturalarını ödemeye başladı. Yoğun ilgi gören kampanyaya yurt dışından siber saldırı gerçekleştirildiği için sitenin erişimi yurt dışına kapatıldı. Ancak yardım kampanyasına olan destek çığ gibi büyüyor. Sisteme eklenen ve ödenen fatura sayıları sürekli artıyor.

Sadece 2 günde yardımseverler tarafından ödenen fatura miktarı 8 Mayıs 15.15 itibari ile 10 milyon 297 lirayı buldu. 80 bin 753 adet fatura ödenerek zor durumdaki vatandaşlara 10 milyon liralık destek sunulmuş oldu. Şu an sistemde ödenmeyi bekleyen 119 bin 997 fatura daha bulunuyor.

“VEREN EL ALAN ELİ GÖRMÜYOR”

İmamoğlu'nun “Veren el, alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor” sözleri ile destek çağrısı yaptığı “askıda fatura” uygulaması şöyle çalışıyor:

* İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yaparak ‘askıda fatura' uygulamasına tıklıyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

* Zor durumdaki vatandaşlar, İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisi sisteme yazıyor. Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibine destek oluyor.