İBB’nin pandemi önlemleri OECD gündeminde

Geçtiğimiz Temmuz ayında pandemi ile mücadelesinde izlediği yöntemler, Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) raporunda yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu kez de OECD tarafından hazırlanan, “COVID-19 ile Mücadele: Küresel Çabaya Katkıda Bulunmak” adlı rapora girdi.

Dış İlişkiler Başkanlığı ve İstanbul Yatırım Ajansı tarafından hazırlanılan raporda, Türkiye'de Covid-19 vakalarının yaşanmaya başladığı Mart ayından itibaren, İBB'nin pandemiye karşı aldığı önlemler Montreal, Washington, San Francisco, New York, Los Angeles, Manchester, Yeni Delhi, Chicago, Seul, Mexico City, Yokohama, Toronto, Londra, Sydney, Tokyo ve Avrupa şehirleriyle aynı kategoride değerlendirildi.

860 BİN AİLEYE NAKİT VE ALIŞVERİŞ YARDIMI

Pandemiden en çok etkilenen grupların, maddi anlamda dezavantajlı vatandaşların olduğu belirtilen raporda, 2020 Haziran ayı itibariyle İBB'nin, toplam 860 bin aileye nakit yardım ulaştırıldığı ve özel alışveriş kartları tahsis ettiği bilgisi kaydedildi.

ASKIDA FATURA RAPORDA YERİNİ ALDI

OECD raporunun, “Yoksul ve Düşük Ücretli Çalışanlar” adlı bölümünde, “Askıda Fatura” uygulamasından bahsedildi.

İlgili bölümde “İBB, çok kısa bir sürede şehirdeki su ve gaz faturalarını ödeyemeyen 172.000’den fazla haneye yardımcı olmak için 3 buçuk milyon dolar topladı” denildi.

Ayrıca, yardım talebinde bulunan ailelere Haziran'dan itibaren 560 bin gıda paketinin İBB tarafından dağıtıldığı notu düşüldü.

ÇİFTÇİLERE YARDIM

İBB'nin pandemi boyunca yerel çiftçilere verdiği destek de raporda şu ifadelerle yer aldı;

*İstanbul'un çitçileri; ücretsiz fide, gübre, böcek ilaçları, dikim ve hasat mevsimlerinde ziraat mühendislerinden danışmanlık alma gibi çeşitli programlar tarafından desteklendi.

*Tarımsal gıda sektörünü desteklemek için süt arzı İstanbullu yerel çiftçilere kaydırıldı. İstanbul, yerel çiftçilerin ürettiği malları şehre muhtaç ailelere dağıtmayı hedefliyor. Aynı zamanda, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için 30 ton yem ve mama desteği sağlandı.

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