İBB’nin vakıflara ve kurumlara tahsis ettiği taşınmazlar Sayıştay raporunda: Amaçları dışında kullanılıyor

Sayıştay'ın 2019 İBB raporunda, belediyenin; bazı kamu kurum ve kuruluşlarına, çeşitli dernek veya vakıflara yapılan tahsis işlemleri sonrasında gerekli kontrolleri yapmadığı ve tahsis amacına aykırı kullanım bulunmasına rağmen bu tahsislerin iptalinin sağlanmadığı tespit edildi.

İBB TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İBB, Sayıştay'a verdiği yanıtta tahsis edilen taşınmazların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi için çalışmalara başlandığını, amacına aykırı kullanımların tespit edilmesi halinde tahsisin iptali yoluna gidileceğini bildirdi. Sayıştay bu duruma ilişkin örnekleri raporunda sıraladı.

EĞİTİM İÇİN VERİLDİ, BELEDİYE SPOR MERKEZİ OLARAK İŞLETİYOR

– Pendik ilçesi Şeyhli Mahallesi'ndeki 15 bin metrekarelik parsel 2018'de eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süre ile bir vakfa tahsis edildi. Parselin toplam bin 551 metrekaresinin adına tahsis yapılan vakıf tarafından eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Söz konusu tahsis 2017 yılında İBB tarafından İlim Yayma Vakfı'na yapılmıştı. Arazi üzerinde vakfın okulu bulunuyor. Geriye kalan toplam 13 bin 514 metrekarelik alanın herhangi bir tahsis işlemine konu olmaksızın Pendik Belediyesi tarafından Aydos Spor Merkezi olarak işletildiği tespit edildi.

– Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesinde taşınmazın 302 metrekarelik kısmının 29 Ocak 2019'da TEDAŞ'a 25 yıl süre ile trafo merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği ancak parselin sadece 15 metrekarelik kısmında trafo bulunduğu, diğer kısımlarda ise özel bir firmaya ait şantiye sahası kurularak 11 adet konteyner yerleştirildiği görüldü.

ENGELLİ MERKEZİ DEĞİL OTOPARK VE KAFE OLDU

– Kartal ilçesi Orhantepe mahallesinde kamuya ait alanın 26 bin 642 metrekarelik kısmı, “engelli ve ailelerine hizmet” projesine uygun olarak inşa edilmek üzere bir vakfa 2009 yılında 15 yıl süre ile tahsis edildi. Tahsis, İBB tarafından Fiziksel Engelliler Vakfı'na yapılmıştı. Rapora göre inşaat, tamamlanmadı. Taşınmaz üzerinde toplam 119 metrekarelik alanın özel bir işletme tarafından kafe olarak işletmeye açıldığı, 2 bin metrekarelik alanın ise vakıf ve kafe tarafından ortak bir şekilde otopark olarak kullanıldığı, kafe işletmecisinin vakfa otopark için ödemede bulunduğu belirlendi.

– Büyükada'daki bir parsel de Adalar Belediyesi’ne 2002 yılında 30 yıl süreyle tahsis edildi. Tahsisi yapılan taşınmazda Büyükada Aile Sağlığı Merkezi bulunmakla birlikte, aynı parselde bulunan 2’şer katlı 2 farklı binanın lojman olarak kullanıldığı ve söz konusu yerlerde Adalar Belediyesi ile Tarım İlçe Müdürlüğü personelinin ikamet ettiği belirlendi.