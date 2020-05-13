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İbrahim Gökçek’in cenazesinde gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrolle serbest

Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderileceği sırada çıkan olaylarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık, 15'i ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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İbrahim Gökçek’in cenazesinde gözaltına alınan 17 şüpheli adli kontrolle serbest

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazenin Kayseri’ye gönderilmek üzere Gazi Cemevi’nden çıkartıldığı sırada gerginlik yaşanmıştı. Emniyet güçleri, olaylar sonrası 43 kişiyi gözaltına almıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Şüphelilerden 26’sı emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Vatan Caddesi’ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, akşam saatlerinde Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15’i, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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Son güncelleme: 00:32 13.05.2020
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