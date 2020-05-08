İbrahim Gökçek’in cenazesinde ortalık karıştı

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirilmişti.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle polis Gazi Mahallesi ve cemevi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cemevinin her iki girişinde TOMA’lar beklerken, çevredeki yollar da polisler tarafından tutuldu.

Giriş ve çıkışları kapatılan Gazi Cemevi’ne sabahın erken saatlerinde gelen küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Gazi Mahallesi'ne gelerek emniyet yetkilileri ile görüştü. Kaya, kısa bir yürüyüş yapılacağını belirterek, engellemenin kaldırılmasını istedi.

Polis yetkilileri, dün yapılan anmada “sosyal mesafe korunmadığı” gerekçesiyle bugünkü yürüyüşe de izin vermeyeceklerini söyledi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Mahalle aralarında toplanıp cemevine girmek isteyenlere polis biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda Grup Yorum üyelerinden Eren Erdem ve Dilan Poyraz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında Gazi Cemevi’nin içine de biber gazı atıldı.