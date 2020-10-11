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İçişleri Bakanı Soylu: Hatay’daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltında

Yangın felaketinin yaşandığı Hatay'ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltında olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. "Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak" diyen Soylu, "Terör örgütü PKK’nın ormanların yakılması konusunda talimatları var" ifadelerini kullandı.

Can ÇAPAR
20:25 -
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İçişleri Bakanı Soylu: Hatay’daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki yangının ardından geldiği ilde soruşturmaya dair detaylar paylaştı. İlgililerden soruşturmanın son duruma dair bilgiler alan Soylu, “Şu anda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

“UCUZ ATLATILDI”

Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Atacağımız adımlar ne kadar çabuk olursa, buradaki vatandaşlarımızla birlikte rahat bir şekilde atlatmış oluruz düşüncesindeyiz. Bakan yardımcımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmelerde bana ucuz atlattığımızı söylediler.

*Çünkü meskûn mahale sıçraması bizim için daha büyük bir felaket oluşturabilirdi. Bundan sonra alacağımız tedbirlerle bir daha böyle meselelerle karşılaşmayız.

*Vatandaşlarımız bu olayı bir vesile kılarak; ormanlar bizim emanetimiz, tarihi, coğrafya ve inancımızın emaneti. Buralarda piknik, gezinti yaparken çok dikkatli olmak gerekir.

*Yapılacak en küçük ihmal, telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya bırakır. Dikkatli olmalıyız düşüncesindeyim.

“2 KİŞİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR”

Şu an 2 kişinin gözaltında olduğunu, soruşturmanın sürdüğünü belirten Soylu, “Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Yangınla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 4 kişiden 2'si’nin yurt dışında olduğunu, 2’sinin ise yurtiçinde tespit edilerek gözaltında alındığını açıklayan Soylu, şöyle devam etti:

*Yurt içindekiler gözaltına alındı. Yurtdışındakilerle ilgili gerekli suç duyuruları oluşturuluyor. Mahkeme kararları alınıyor. Türkiye'ye girdikleri zaman da gerekli adli mercilerin talimatları hemen uygulanıyor.

*Bu olay; terör örgütünün hadisesi olup olmadığı tahkikat sonucu ortaya çıkacaktır ama sosyal medya üzerinde Türkiye'de huzursuzluk oluşturmaya çalışanlar var. Bu tahrike kapılmamalı.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATLARI VAR”

*1 Ocak'tan bu yana “Ateşin Çocukları” da dahil olmak üzere, üstlenilen 850 olay var. Bu olayların 400 tanesi hiç yok. 300'ü başka sebeplerle kaynaklandığı tespit edilmiş,

*Yaklaşık 90 tanesinin soruşturması devam ediyor. 22 tanesinin terör örgütü PKK ile irtibatlı olabileceği konusunda tespitler var. Bizim görevimiz bir tane dahi yaptırmamaktır.

*Terör örgütünün böyle bir propagandası var, rakamlarla kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bizim bu konudaki tahkikat devam ediyor. Yangının nedeni tahkikatlarla ortaya çıkacak. Terör örgütü PKK'nın ormanların yakılması konusunda talimatları var.

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