İddianamenin ayrıntılarına SÖZCÜ ulaştı: Sapık şeyh 3 kez parayla örtbasa çalışmış

Sakarya Akyazı Kuzuluk Mahallesi’ndeki Uşşaki tarikatı dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili iddianamenin ayrıntıları netleşti.

İddianamede tarikat şeyhi Eyyup Fatih Şağban’ın “Çocuğun zincirleme cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22,5 yıla, “Hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 3 yıl 4 aydan 26 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda; 15 yıl 4 aydan 48 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Dosyada Şağban’ın işlediği suç hakkında; mağdur çocuğun anlattıkları, yakınlarının tanıklıkları, adli tıp raporları ve diğer deliller yer alıyor.

3 KEZ PARAYLA ÖRTBASA ÇALIŞMIŞ

SÖZCÜ Muhabiri’nin ayrıntılarına ulaştığı iddianameye göre, Fatih Nurullah takma adını kullanan sapık şeyh, ilk istismarda mağdur çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştı.

Ardından, istismarlarına devam etti ve son istismarında odanın kapısını da kilitleyerek “Hürriyetinden yoksun kılma” suçunu da işledi. Çocuğun başına gelenleri yakınlarıyla paylaşması üzerine, ilk önce başka bir ilde yaşayan halayı sapık şeyhten hesap sormaya çalıştı.

MASUM BİR HATAYMIŞ!

Kendini “Evliyadır şaşar, embiyadır şaşmaz. Biz de nefis taşıyoruz. Masum bir hata işlemiş olabiliriz” sözleriyle savunmaya çalışan şeyh, bu kez 10 bin lira teklif etti.

En sonunda da çocuğun babası devreye girdi. Baba bir yandan olan biteni anlamaya çalışırken diğer yandan da kanıt toplamaya çalıştı.

Şeyh, o çabalar sırasında çocuğun babasından İBAN numarası istedi, 70 bin lira önerdi, “… Belki de senin kızına piyango konmuştur” dedi ve “Allah dostlarının hatalarında bile hayır vardır” diyerek sapıklığına dini anlamlar yüklemeye çalıştı.

AĞIR CEZADA HAKİME HESAP VERECEK

İddianamede sapık şeyhin 10 yaşındaki bir başka çocuğa istismarda bulunduğuna dair tanıklıkla ilgili ne gibi bir işlem yapıldığı yer almadı.

58 yaşındaki şeyh, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame çerçevesinde 13 Kasım’da Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde hakim karşısında hesap verecek.

NE OLMUŞTU? Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen perşembe günü tutuklanmıştı. Sapık tarikat liderinin, mağdur çocuğun babasını olayı örtbas etmeye ikna etmeye çalışırken kullandığı ifadeler ise mide bulandırmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'ın 2019 Temmuz ayından itibaren küçük kızı istismar etmeye başladığını ve olayı örtbas etmek için de kendilerine 70 bin lira teklif ettiğini söylemişti.

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