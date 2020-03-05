İdlib’den acı haber: 1 şehit

Suriye’deki gerilimi çözüme kavuşturmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da gerçekleştirirken kritik görüşme sürerken Suriye’den bir şehit haberi daha geldi. Gaziantep valiliği Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olduğunu duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ruhun şad olsun Şehidim. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.