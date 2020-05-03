İftar saat kaçta? 2020 iftar saatleri: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve il il iftar vakitleri…

İslam alemi için büyük önemi bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Aşağıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

TÜM İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ

İSTANBUL İFTAR SAATİ

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İZMİR'DE İFTAR VAKTİ

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”