İki AKP’li yönetici hakkında skandal iddia!

İddiaya göre cinsel istismar olayı şöyle gelişti: Kemalpaşa'da esnaf olan 70 yaşındaki D.A.İ. imam nikahlı ikinci eşinin kızına cinsel istismarda bulundu. Şu anda 13 yaşında olan çocuğun uzun süredir istismara uğradığı öğrenildi. Olay geçen hafta ortaya çıkarken, D.A.İ. hakkında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. D.A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TRANSSEKSÜEL BİREYİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TUTUKLANDI

AKP Kemalpaşa İlçe Yönetim Kurulu'nun bir başka yöneticisi N.B.'nin adı ise bir cinayet vakasına karıştı. İddiaya göre N.B. yaklaşık iki ay önce Bayraklı İlçesi'nde transseksüel arkadaşı ile buluştu. Trans birey tabanca ile kafasından vurularak öldü. Olayın ardından Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde giden N.B. durumu polise anlattı.

N.B'nin polise gitmeden önce WhatsApp mesajlarını sildiği, ifadesinde transseksüel arkadaşını kendisinin öldürmediğini, yanındayken kafasına kurşun sıkarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Kemalpaşa Emniyeti N.B.'yi olayın yaşandığı yeri göz önüne alarak Bayraklı Polis Merkezi'ne sevk etti. Burada yapılan adli işlemler ve savcılığın soruşturma başlatmasının ardından N.B. çıkarıldığı mahkemece “Ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle tutuklandı.

N.B'nin Facebook sayfasında tabancasıyla çekildiği fotoğraflarını paylaşmış olması dikkat çekti.

CHP İLÇE BAŞKANI ORTAYA ÇIKARDI

Bu iki iddiayı gündeme taşıyan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Avukat Ahmet Cemil Balyeli oldu. Balyeli, “Kemalpaşa AK Parti İlçe Yönetimi'nde olan bir şahsın çocuğa cinsel istismarının, diğerinin de trans bireye kendisini vurmasına sebebiyet verecek eylemlerde bulunmasının takipçisi olacağız. Uzun süredir ülkeyi yöneten, yolsuzluk, çıkar, talan düzenini sürdüren iktidar partisi mensuplarının geldiği ahlaki çöküntü düzeyi artık had safhaya gelmiştir. Kim yaparsa yapsın bu tür olayların her zaman karşısında, mağdurların da yanında olacağız” dedi.

Balyeli, AKP'nin bu olaylar karşısında önce sessiz kaldığını, olay bilgilerinin ortaya çıkması üzerine iki şahsın disiplin kuruluna sevk edildiğini öne sürdü.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİLER

AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, konu hakkında dün şu açıklamayı yaptı: “İlçe yönetimimizde yer alan bu iki isim hakkında başlatılan adli soruşturmalar nedeniyle konunun il başkanlığımıza aktarılmasının ardından söz konusu kişilerin il yönetimimiz tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebi ile il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir. Bu arada ilgili kişilerin istifaları ilçe başkanlığımızca alınarak üyelikleri düşürülmüş ve bu kişilerin partimiz ile ilişiği kalmamıştır.”