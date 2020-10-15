İl il corona virüs vaka yoğunluğunda korkutan yükseliş

Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında inceleme yapılan illerdeki corona virüsü vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı.

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir ayda vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu açıkladı. Vaka sayılarında Ankara'da yüzde 60 ve İzmir'de yüzde 50 azalış yaşandığını belirten Bakan Koca, “Ankara'da son zamanda azalış yüzde 60 oranında. Ancak son 3 günde yüzde 4 oranında bir artış görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Koca açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Son duruma baktığımızda İstanbul'da son bir ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara'da son bir ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız.

* İzmir son 1 ay içinde yüzde 50 azalış. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da son günlerdeki kısmi artışla tedbirlerin yoğun şekilde hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz.

* Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Kahramanmaraş yüzde 40 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz.

VAKA-HASTA AYRIMI

* Son haftalar yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu. Vaka ve hasta tanımını yaptığımız günden beri olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarıyla gölgelemeyelim. Biz tedavi rehberimizde semptomu, yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız.

* Oxford'un hazırladığı dünya haritasında Türkiye olarak biz semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında Temmuz ayından itibaren de bizim özellikle kesitsel taramalar; yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemlerde havaalanında gelen, yur tdışına gidenlere yapılan testler. Askeri celp ve terhis döneminde yapılan testler, cezaevinde, sporculara yapılan testler, OSB'lere yapılan testler gibi taramalar oldu.

* Ayrıca saha taramalarımız oldu. Daha önce 153 bin kişiye yapıldı. Yarından itibaren de haneler tespit edildi, geç olmadan saha çalışmasını tekrarlamak istiyoruz. Bu tablo Temmuz ayından itibaren gündeme gelen ve bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan testi pozitif olan kişiler olarak tanımladık.

* Daha önce bu kesitsel taramalar olmadığı için daha şeffaf olmak anlamında hasta tanımını kullandık. Bu kesitsel taramaları da yer yer bildiriyor olmuş olacağız. Açıkladığımız rakamları DSÖ ile paylaşıyor olacağız.