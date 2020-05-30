Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu, haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçtiğimiz günlerde kapısının önündeki haç koparılan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret etti. Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” dedi.

13:58 -
Haberler Gündem
İmamoğlu, haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haçı koparılan Üsküdar Kuzguncuk'taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'ne, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyarette bulundu. İki başkan, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan'dan olayla ilgili bilgi aldı.

“BÜTÜN CEMAAETİNİZE SEVGİ VE SAYGILARIMIZI İLETİN”

Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiği bilgisini paylaştı.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu, “Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” dedi.

İLGİLİ HABERTepki yağmıştı, Bakan Soylu duyurdu: İkisi de yakalandıTepki yağmıştı, Bakan Soylu duyurdu: İkisi de yakalandı
Son güncelleme: 14:08 30.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more