İmamoğlu: İBB mağdur vatandaşlarımızın yanında olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şiddetli yağış nedeniyle sel baskını yaşanan mahallelerde belediye ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, vatandaşlara her türlü desteği vereceklerini, enkaz kalkana kadar sahada çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. İmamoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

*İstanbulumuzun bugün farklı yerlerinde yağışlar var. Bütün tedbirleri almış durumdayız. Ama tabii bazı bölgelerde, özellikle geçmişten bugüne yaşanan bazı alt yapı sorunları var.

*Bu şehrin ne yazık ki bir gerçeği. Özellikle bizim bu Pandemi sürecinde başlatmış olduğumuz çalışmaların ne kadar önemli olduğunun da göstergesi.

*Zira bu Haramidere'deki süreçle ilgili de Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantıda en önemli sorunlardan biri de bu alan olduğu belirlenmişti.

*Biz burada şantiyemizi kurduk. Dereden kaynaklı baskınların giderilmemesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili de çalışmalarımızı başlattık.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR OLMASINA FIRSAT TANIMAYIZ”

Suriyeli bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren İmamoğlu, “Allah'tan rahmet diliyoruz. Valiliğimizin öncülüğünde bizim de katkılarımızla burada zarar gören hem vatandaşımızın, hem esnafımızın yanında olacağız. Esenyurt Belediyemizle iş birliği yaparak buradaki tamir ve tadilatları hızla çözüme kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat tanımayız” diye konuştu.

“SORUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Önümüzdeki 2 -3 gün yağışların devam edeceğine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, “Biz vatandaşımızı uyarıyoruz. Bazı özel noktalarda yardım araçlarımızı hazır tutuyoruz; ama bir yandan da İstanbul'un bütün bu nevi baskın sorunu yaşayan alanlarda sorunun çözümünü kalıcı olarak da çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

EVİNDE KALAMAYACAK VATANDAŞLAR İÇİN KONAKLAMA TESPİTİ YAPILDI

İmamoğlu, su baskınından dolayı evinde kalamayacak vatandaşlarla ilgili de konaklama alanlarının tespitlerinin yapıldığını belirterek “Esenyurt Belediyemizle beraber, hem insanlarımızın oraya naklini, hem de orada kalmakla ilgili bir takım sıkıntılarını çözüyor olacağız. Sanıyorum birkaç gün daha misafir edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü buradaki sorunların giderilmesi lazım, önce bir temizlenmesi lazım. Ardından da insanlarımızın hijyeni ve eşya ihtiyaçlarına dönük çalışmalarla hızlıca burayı çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜM KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Sosyal medyadan da açıklamalarını paylaşan İmamoğlu, “Esenyurt'ta sel felaketinden etkilenen mahallemizi ziyaret ettik, İBB bütün mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacak. Yılların yapısal sorunlarına müdahale için de tüm kurumlarla hızlı bir işbirliği yapacağız. Hayatını kaybeden mülteci kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim” dedi.

Su baskınının meydana geldiği bölgelerde Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yanı sıra; İSKİ, AKOM, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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