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İmamoğlu’ndan Gezi Parkı davası mesajı

İstanbul'daki Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davada çıkan beraat kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

15:46 -
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İmamoğlu’ndan Gezi Parkı davası mesajı

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul’da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun.”

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, 1’i tutuklu 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davada bugün karar çıkmıştı.

Mahkeme salonunda bulunan 9 sanık tüm suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmayan 7 sanığın dosyası ise ayrılmıştı. Mahkeme 7 sanığın hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını kaldırmış ve ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

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Son güncelleme: 16:12 18.02.2020
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