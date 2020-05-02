İmamoğlu’ndan Ümraniye-Göztepe Metrosu müjdesi: “2022’de açılacak”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017'den itibaren durmuş bir proje olan ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019'da yeniden başlatmıştı.

İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen yapımı devam eden hattaki çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 25 metre derinliğindeki Ataşehir İstasyonu şantiyesine inen İmamoğlu, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İmamoğlu'na Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından bir iş aracına binerek, metro hattı tüneli boyunca yaklaşık 500 metrelik gezi gerçekleştirdi.

11 DURAKLI 16 KM'LİK HAT

Tüneli kazan TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Açma Makinesi) cihazının çalışmasını yerinde izleyen İmamoğlu, hatla ilgili şu bilgileri paylaştı:

* 2017’den itibaren durmuş projeydi. Ataşehir'den başlayan, Göztepe’nin yoğunluğunu aldığı, aynı zamanda Ümraniye ile buluşan bir hat. Günde 400 bin kapasiteli bir hat olması bekleniyor.

* Arkadaşlarımız bu şantiye ile ilgili kredi girişimlerini yaptı. 2017’den 2019’a kadar durum bu. Şantiyeyi, o dönemde, 175 milyon Euro’luk bir finansman sağlayarak harekete geçirdik.

* Eylül 2019'dan bu yana yoğun bir çalışma yürütülüyor. 11 duraklı, yaklaşık 16 kilometre mesafeye ulaşan bir metro hattını devreye alacağız.

* Niyetimiz, 2022’nin ortalarında bu hattı devreye almak. Umarım 2022 yılında, Göztepe Parkı'ndan başlayarak Ümraniye’de sona eren bu yoğun hat üzerinde hizmet veren, çok değerli bir metromuzu, İstanbullulara hediye etmiş olacağız.

2 FARKLI İLÇEDE 4 YATIRIM İNCELEMESİ

İmamoğlu, Ataşehir'deki metro incelemesinin ardından Ümraniye'de 3 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan bilgi aldı.

İmamoğlu'nun son durağı Üsküdar oldu. Mimar Sinan Mahallesi'nde, İBB'ye ait Hakimiyet-i Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Katlı Otopark inşaatında incelemelerde bulunan İmamoğlu'na, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

“Bu projeyi Üsküdar halkı da Üsküdar Belediye Başkanı'mız da dört gözle bekliyor.” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

* Bizim de önem verdiğimiz bir proje. Biz, bu günleri maksimum değerlendirmek ve bu yıl sonuna kadar bitirmek arzusundaydık. Tabi bu Covid etkisi, her şantiyeyi etkiliyor.

* Umuyorum çok geciktirmeden, yine sözümüze yakın bir takvimde burayı Üsküdar halkına el birliğiyle hediye ederiz.

* Belediyenin çarşısı, İBB'nin otoparkı, meydan düzenlemesiyle beraber etrafındaki tarihi doku, Mimar Sinan Çarşısı ve camileriyle, aşağıdaki bitmiş olan meydanımızla, sahile uzanan kısmıyla, Allah'ın izniyle burayı bir an önce Üsküdarlılarla buluşturmak niyetindeyiz.

İmamoğlu ve Türkmen, buradaki saha gezisinin ardından Üsküdar sahiline indi ve tarihi Kuşkonmaz Camii'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.