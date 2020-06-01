İnşaat işçisi CHP’li vekile böyle dert yandı: 3 aydır eve tek kuruş girmedi

Salgın dönemini ‘yarı aç-yarı tok' geçirdiklerini belirtip “Eve tek kuruş girmedi” diyen işçiler, sıkıntılarını CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e anlattı.

Salgın döneminde tamamen işsiz kaldıklarını belirten işçiler, “Üç aydır biz de ailemiz de yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin yardımı ya da bin liralık yardımların hiçbirinden faydalanamadık” dedi.

Seramik ustası Cengiz Şen yaşadığı mağduriyeti anlatırken, “33 yıldır çalışıyorum ama emekli olacak kadar sigortam yok. Son iki yılda inşaat sektöründe zaten sıkıntı vardı. Salgın sürecinde daha da mağdur olduk.

Salgın döneminde 3-5 gün ancak yevmiyeli çalışabildim, iş yok, tek kuruş gelirim de yok” dedi. Yıllardır alçıpan ustalığı yapan bir başka işçi ise “Sigortamız yok.

Ayın birkaç günü iş bulabilsek, 20-25 gün evdeyiz. Kaymakamlığa yardım için başvurduk cevap bile alamadık'' diye konuştu.

5 BOĞAZA BAKIYORUM

40 yıllık bir başka inşaat ustası da “60 yaşıma gelmeme rağmen hala emekli olamadım, inşaatlarda sigorta sorunumuz var. Tek başıma 5 boğaza bakıyorum. Bin liralık yardım diyorlar bize gelmedi, bu yardımlar nereye gidiyor?” diye sordu.

İşçileri dinleyen Çakırözer de “Sigortaları olmadığı için hiçbir imkanı bulunmayan işçilere yardım eli uzanmalı” dedi. Çakırözer şunları söyledi:

*İnşaat sektöründe yaşanan kriz nedeniyle bu sektörde çalışan emekçilerimiz zaten mağdur durumdaydı. Ustasından, işçisine emekçiler ayın belirli günlerinde, günübirlik işlerde çalışabiliyordu.

*Şimdi tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını en fazla inşaat işçilerini vurdu. Bu işçilerin yüzde 70'i, 80'i sigortasız çalıştırılıyor. Bu yüzden de sektör krize düştüğünde işsizlik sigortasından yararlanamıyorlar. Salgın döneminde iyice mağdur oldular.

*Sahipsiz desteksiz kaldılar. Hem iş yok hem de sigortaları olmadığı için kısa çalışma ödeneğine ve işsizlik maaşına başvuramadılar. Devletin verdiği bin liralık yardımlardan da faydalanamadılar. Devlet inşaat işçilerine sahip çıkmalı.