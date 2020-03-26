Irak’a maske gönderen Kızılay’a tepki

Kızılay, corona virüsü salgını nedeniyle Irak’a 30 bin maske ve 475 koli gıda gönderdi, Endonezya’da ise cami ilaçlaması yaptı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kurumun Türkiye’deki sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısında bulundu: Kerem Kınık, Erbil'e maske dağıtım işiniz bittiyse artık bir zahmet kafanızı ülkemize çevirin, vatandaşımıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirin, ya da sağlık çalışanlarımız, polislerimiz, zabıta ve belediye görevlilerimizden utanın ve istifa edin.

“YARDIMLAR YEREL KAYNAKLARDAN TEMİN EDİLDİ”

Kızılay ise bu eleştiriler üzerine bir açıklama yaparak 16 ülkede Kızılhaç dernekleri ile birlikte insani yardım çalışmaları yapıldığını bildirdi. Erbil'de 30 bin maske ile gıda yardımının Türkiye’den değil yerel kaynaklardan temin edilip dağıtıldığı, Endonezya’daki cami ilaçlamasının da bu kapsamda olduğu vurgulandı.

Kızılay, depolarında yurt içinde dağıtılmak üzere 150 bin aile için gıda ve yardım kolisi, 100 bin aile için de hijyen kolisi hazırlandığı kaydedildi. Geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye de 400'er TL nakit para yardımı yapılacağı açıklandı.