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İş adamı cinayetinde anne ve kızı korkunç ayrıntıları anlattı… “Hapse girmesin diye…”

İzmir'in Buca ilçesindeki evinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan ve ailesinin intihar ettiğini söylediği iş insanı Zafer U.'nun kızı cinayeti itiraf etti. 16 yaşındaki N.U.'nun ifadesinde, "Taciz gibi bir durum yoktu. Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim" dediği öğrenildi.

14:01 -
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İş adamı cinayetinde anne ve kızı korkunç ayrıntıları anlattı… “Hapse girmesin diye…”

İzmir’de gayrimenkul işi yapan ve Çeşme’de otel işleten iş insanı Zafer U.’nun eşi P.U, sabah polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşinin cesedini bulduklarını bildirdi.

Adrese gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.’nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MERMİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Soruşturma kapsamında Zafer U.’un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.’nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.’yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı.

ANNE – KIZ OLAYI ANLATTI

Sorguda N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U. “Bana kötü davranıyor ve kısıtlıyordu. Sürekli hakaretler savuruyor, küfrediyordu. Taciz gibi bir durum yoktu. Babamı tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdim” ifadelerini kullandı.

Anne P.U.’nun da, “Silah sesini duymamıştım. Sabah kalktığımda kızım, ‘Anne, ben babamı öldürdüm’ dedi.  Odaya gidip baktığımda şoka girdim. Kızım hapse girmesin diye panik yapıp, gerçeği açıklayamadım” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.U. ile diğer kızı İ.U.’ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi.

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Son güncelleme: 15:03 02.05.2020
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