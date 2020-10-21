Işıklı Gölü kontrolsüz atıklarla kirletilmeye başlandı

Küçük Balaban, Alaca Balıkçıl, Boz Kaz, Saz Delicesi ile Kızıl Şahin başta olmak üzere sayısız su kuşunun kuluçka alanı ve göç yollarında önemli konaklama bölgesi olan Çivril'deki Işıklı Gölü koruma altına alındığı gün kirletilmeye başlandı.

“ÖNEMLİ KUŞ ALANI” KABUL EDİLİYOR

Taşıdığı potansiyel nedeniyle ‘Önemli Kuş Alanı' olarak kabul edilen göl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Karar Resmi Gazetenin 17 Ekim tarihli sayısında yer aldı.

BÜYÜK MENDERES'E KONTROLSÜZ ATIKLAR

Adını Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Köyü’nden alan 64 kilometrekare büyüklüğündeki gölü Dinar'dan gelen Büyük Menderes Nehri ve Sandıklı'dan gelen Kufi Çayı besliyor. Golün koruma altına alındığı gün Menderes Nehri'ne bırakılan atıklar çevrecileri isyan ettirdi. İçilebilir kalitede suya sahip olan Menderes Nehri'ne Dinar bölgesinde kirli su bırakıldı. Kaynağı tespit edilemeyen ve arıtma tesisine 200 metre mesafede bırakılan atıklar suyun rengini değiştirdi. Kirli su kısa süre içinde koruma altına alınan Işıklı Golü'ne karıştı.

ARAPLARIN MEYVE SUYU FABRİKASI KİRLETİCİLER ARASINDA

Türkiye'ye gizli ambargo uyguladığı iddia edilen Bahreynlilere ait olan Dinar'daki meyve suyu fabrikasının da kirleticiler arasında olduğu ileri sürüldü. Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri Soner Özdemir ve Ramazan Yılmaz zaman zaman atık suların arıtılmadan nehre bırakıldığını belirtti. Fabrikanın atık sularını gece geç saatlerde yanı başındaki Gökgöl'e bıraktığı da iddia edildi. Özdemir ve Yılmaz golü besleyen Menderes Nehri'ndeki kirliliği; “Meyve suyu fabrikası kimyasal atıkları ile nehri kirletiyor. Buna bölgedeki diğer işletmeler de katılıyor. Atık su tesislerinin çalışmaması ile yaşanan kirlenme en üst boyutta. Nehir suyu artık tarlaların çoraklaşmasına neden oluyor. Kimyasallar nedeniyle ürün kalitesi ve rekoltesi düşüyor” ifadeleriyle anlattı.

ÇALLICA: KİRLİLİK HER YERDE

Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 10 şehirle bağlantısı olan Menderes Nehri'nin her bölgede kirletildiğini söyleyerek, “Kirlilik nehrin doğduğu Afyon ve Uşak illerinden başlayarak denize dökülene kadar devam ediyor. Sadece Işıklı Golü değil Adıgüzel ve Cindere Gölleri de bu kaynaktan beslendiği için kirleniyor. Son olarak Çal'a bağlı Akkent bölgesinde büyük bir kirletici kaynak tespit ettik. Tüm Ege havzasının birleşerek Menderes Nehri'ne sahip çıkması gerekiyor” dedi.

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