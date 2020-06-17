İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da maske takma zorunluluğu var mı? İşte maske takma zorunluluğu olan iller…

Valiliklerden gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte 3 ile daha maske takma zorunluluğu getirildi. Son günlerde en çok merak edilen konulardan olan dışarıda maske takma zorunluluğuna ilişkin son olarak 45 ilde bu uygulama vardı. Bu akşam yapılan açıklamalarla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde de açık alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu açıklandı. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İSTANBUL'DA DA ZORUNLU HALE GELDİ!

Maske takma zorunluğu son olarak İstanbul için de uygulamaya konuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA'DA LİSTEYE DAHİL OLDU

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.

BURSA'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile; İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu,16.06.2020 tarih 83 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Osmangazi,Nilüfer,Yıldırım,İnegöl,Kestel,Gürsu ilçeleri sınırları içerisinde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.” açıklamalarına yer verildi.

İZMİR İÇİN AÇIKLAMA GELMEDİ

Maske takmanın zorunlu olduğu illere son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa illeri eklendi. İzmir Valiliği’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.