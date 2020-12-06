İstanbul Barosu bir tweet attı, baro ile icra memurları karşı karşıya geldi

İstanbul Barosu dün resmi twitter hesabından, “İcra müdürlüklerinde yaşanılan sorunları aşağıda bulunan irtibat numaralarına bildirin şikayetleri yapalım. (Tutanak, daire numarası, memur bilgisi, olay tarih ve saati, talep ekran görüntüleri vb.)” mesajını yazarak 4 avukatın telefonunu paylaştı. Twitin altına avukatlar ve memurlar yaptıkları yorumlarla karşı karşıya kaldı. Bazı twitlerde memurlara hakaret varan yorumlar üzerine İcra Yargı Sendikası kınama metni yayımladı.

KISA SÜREDE TEPKİ GELDİ

İstanbul Barosu'nun resmi twitter hesabından yapılan hadsiz paylaşımı ve yakışıksız yorumları esefle karşılandığını belirten sendika yetkilileri, “Velev ki ortada bir hukuksuzluk olsa bile, avukat kendi hakkını aramaktan aciz midir ki, İstanbul Barosu bir birim bir mekanizma oluşturma gayreti içerisine girmiştir” dedi.

Açıklamada İcra Dairesi çalışanlarının, adliyenin mevcut iş yükünün yarısından fazla işini yapan, mesaisi 08:00 – 17:00 olmasına rağmen, 24 saat talep gönderilebilen, 7/24 esası ile özveriyle çalışan devlet dairesi olduğu belirtildi. İcra Dairesi personelinin, mesai mefhumu olmaksızın akşam, gece, hafta sonu demeden çalıştığının belirtildiği açıklamada, icra dairelerinin avukatların çiftliği olmadığı belirtildi.

İşte İstanbul Barosu'nun twiti ile ilgili yorumlar

@mustafakahrmn61: Salgının artığı şu süreçte savunma hakkını elinde bulunan baronun Fedakar vefakarca çalışan Çalışma arkadaşlarımıza karşı Şikayeti afişe etmelerini esefle kınıyoruz Adliye çalışanları herkese hizmet verme noktasında aynıdır Hizmetin gereği neyse onu yerine getirirler

@aydinasan: Ayrıca tebligat bilgisi bile olmayan. İcralardan bilgi alarak iş yapan avukatlar içinde bilgilendirme hattı açın. Zira icra daireleri danışma yeri değil devletin icra mekanizmasıdır. Memurlar sizin hizmetliniz değil, devlet görevlisidir.

@gurcinintorunu: Ya arkadaş salgın var diye adliyeye gitmeyelim diyoruz ama adliye telefonlarını aradığımızda santraller bile cevap vermiyor. Uyap gönderilen talepler bazen bir yıl boyunca işlemsiz bırakılıyor.Ama aynı icra dosyada işlem yapmayınca hemencecik nasıl düşürürüm diye çırpınıyo

@ozy0023: Hukuk eğitimi almış birinin kimi nereye şikayet edeceğini bilmiyormuş gibi davranmanız çok gülünç ,Oldu olacak dibine şunu da yazın ‘şikayetleri bize,memnuniyetinizi dostlarınıza anlatın’ hahahahaha şaka gibi

@mübaşirr: Avukatlar neyi, nereye şikayet edeceklerini bilmiyor mu? İcra Müdürlüklerinde yaşanan sorunlar sadece müdürlük çalışanlarından mı kaynaklı? Yaşanan sorunların çözümü personeli şikayet ederek mi elde edilebilecek? Bir kurumun birimlerini hedef göstermek hukuka uygun mu?

@AvSedefUnal: Avukatlar icra dairelerinde iş yapamaz duruma gelmişlerdir,tek amaç,memurlara görevlerini yaptirabilmektir,bunu zaten yapan memurların üzerlerine alınacaklari bir durum yoktur

@minecebecidere: Elbette sevgili meslektaşım. Her hafta bize ulaşan şikayetleri toplayıp, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi olarak hem savcılığa suç duyurusunda bulunacağız hem de adalet komisyonuna bildireceğiz.