İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Ateşten gömlek giydik

2 Eylül 2015’ten beri İstanbul Emniyet Müdürü olan Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Atama sonrası İstanbul'da veda ziyaretlerinde bulunan Çalışkan, bu sabah gazetecilerle bir araya geldi.

TERÖR SUÇLARI AZALDI

İstanbul'da 2016'da yaşanan terör olaylarından sonra, aldığı sıkı tedbirlerle gündeme gelen Mustafa Çalışkan, aşamalı olarak terör olaylarında azalma yaşandığını belirtti. Grafiklerle durumu açıklayan Çalışkan, 2014’te 600'ün üzerinde olan terör eylemlerinin kademeli olarak azaldığını 2019'da 11'e indiğini söyledi.

CİNAYET OLAYLARI GÜNLÜK 0.7’YE DÜŞTÜ

Asayiş suçlarındaki yakalamaların da insanları çok ilgilendirdiğini ve şüphelilerin yakalanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Çalışkan, 2006’da günlük ortalama 1.5 olan cinayet rakamlarının 0.7’ye gerilediğini aktardı. İstanbul'dan ayrılmasıyla ilgili açıklamalar da yapan Mustafa Çalışkan, şunları söyledi:

* Görev başlayacak ve bitecek illa nihai devam etmez bu gayet normal ama kıymetli olan şu; İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekten çok zor bir görev, yani ateşten bir gömleği size giydiriyorlar ve çok dikkat etmek zorundasınız hep göz önündesiniz ve üzerinizde beyaz önlük var. Beyaz önlüğü de bir damla çamur sıçramadan teslim etmeniz lazım.

BİR DAMLA ÇAMUR SIÇRATMADIK

* Beş yıla yakın bir süre olmuş, biz görevimizi yapmışız. Üzerimize de bir damla çamur sıçramadan tamamlamışız. Bu bir başarıdır ve buradan emaneti düzgün bir şekilde teslim ettiğinizde şükür etmek, sevinmek lazım. Hiç bir görev sonsuz değil. Görevi de teslim ederken güle oynaya sevinçle teslim etmek herkese de nasip olmaz.