İstanbul’a 142 yeni Halk Ekmek büfesi için ilk adım atıldı

İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının ilk bileşiminde CHP grubu yeni Halk Ekmek büfelerini gündeme getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gündeme alınarak teklif karar olarak oylanmak üzere CHP grubunun teklifini okudu.

YOĞUN TALEBİN KARŞILANMASI İÇİN 142 YENİ BÜFE İSTENDİ

Balyalı “Halk Ekmek olarak yaşanan yoğun talebin karşılanması için yeni büfelerin açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ekteki listede adresleri bulunan 142 adet nokta için ihtiyaç sahipleri olan üçüncü kişiler tarafından çalıştırılmak üzere yeni Halk Ekmek büfe yerlerinin İstanbul Halk Ekmek A.Ş'ye tahsisi konusunda yetki verilmesini” istedi.

AKP TEKLİF OLARAK SEVK EDİLMESİNİ ÖNERİSİ

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, konunun teklif karar olarak değil “teklif” olarak komisyona sevk edilmesini önerdi. Gökkuş, yeni büfe yerlerinin Hukuk Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

CHP’NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

CHP grubunun hemen gündeme alınarak teklif karar olarak kabul edilmesi talebi oy çokluğu reddedildi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

AKP grubunun isteği üzerine yeni Halk Ekmek büfelerinin tahsisi teklifi oybirliği ile komisyona sevk edildi. Teklif, komisyon tarafından incelenip rapor haline getirilerek önümüzdeki günlerde meclise sunulacak.