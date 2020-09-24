İstanbul’da 2’nci baronun kurulması için başvuru yapıldı!

İstanbul'da kurulması planlanan 2 No’lu Baro için Kurucular Kurulu Üyeleri Türkiye Barolar Birliği'ne topladıkları imzalar ile başvurularını gerçekleştirdi.

İstanbul'da kurulması talep edilen 2 No'lu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Şengül Karslı yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen ve 15 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı yasa kapsamında İstanbul’da yeni bir Baro kurma çalışmalarımız 14 Ağustos 2020 tarihinde Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av. Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı olarak imzalı dilekçe ve kurucular kurulu sıfatı ile Türkiye Barolar Birliği başkanlığına başvurduk. Başvurumuzu gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra UHAP üzerinden girişler yapılmaya başlandı.

“2 BİN ISLAK İMZANIN ÜZERİNDE İMZA TOPLADIK”

* Kuruluş çalışmalarımızın yürütüldüğü süreçte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda başlatmış olduğu yeni baro kuruluşu başvurularını daha sonra sistemi kapatarak sonlandırmış olması karşısında ıslak imzalı başvuru işlemine sürat kazandırdık.

* Kuruluş başvuru tarihimiz olan 14 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar 1 aya yakın bir sürede, yasanın aradığı 2 bin ıslak imzanın da üzerinde meslektaşlarımızın teveccühü ile karşılaştık. Yeni baro kuruluş dilekçelerini fazlası ile topladık. Bugün bu dilekçeleri TBB Başkanlığına üst yazımız ekinde sunduk.

“TTB’NİN GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN YETKİ VERMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ”

* Bugün Ankara’dayız, Türkiye Barolar Birliği başkanlığına müracaatımız resmen gerçekleşmiştir. Emeğin iradenin ve kararlılığın eseri yeni baromuzun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere bu dakikadan itibaren Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndan gecikmeye mahal verilmeden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takiben gerçekleştireceğimiz genel kurul ile birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır

Türkiye Barolar Birliği'ne gerçekleştirilen İstanbul 2 No'lu Baro talebine, kurulması planlanan Baro'nun Kurucular Kurulu Üyeleri Av. Necati Ceylan, Av. Niyazi Paksoy, Av. Cavit Tatlı ve Av. Şengül Karslı katıldı. Yaklaşık 2 bin 50 adet ıslak imzalı başvuru dilekçesi 12 klasör eşliğinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı, ‘çoklu baro’nun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 15 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanun, baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü, yeni avukatlara kesenek indirimi ana başlıklarında düzenleme içeriyor.