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İstanbul’da akılalmaz olay: Daireyi doğumhaneye çevirmişler

İstanbul polisine yapılan bir ihbar insan sağlığını hiçe sayarak işletilen merdiven altı bir doğumhaneyi ortaya çıkardı. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralanan dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

11:43 -
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Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3’ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi.

FOTO: DHA

Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

FOTO: DHA

Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi.

FOTO: DHA

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.(DHA)

Emniyet istanbul Kadın Polis
Son güncelleme: 11:52 05.08.2020
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