İstanbul’da bir ayda 57 milyon liralık ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-30 Eylül arasında çok sayıda denetleme gerçekleştirdi. Özellikle trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yoğunlaşan ekipler, trafik kurallarını ihlal eden binlerce kişiye polis ekipleri ceza kesti.

En fazla trafik cezası ihlali sebebiyle kesilen ceza “Aşırı hız” oldu. Radar uygulamalarına takılan 98 bin 482 araç sürücüsüne “Aşırı hız” sebebiyle 35 milyon 265 bin 146 lira ceza kesildi.

Kural ihlalinde ikinci sırayı ise emniyet kemeri takmayanlar aldı. Uygulamalarda, kemer takmayan 21 bin 452 araç sürücüsüne 2 milyon 831 664 lira ceza uygulandı.

KASK TAKMAYANLARA CEZA YAĞDI

Motosiklet sürücülerine yönelik de denetim yapan ekipler 5 bin 306 sürücüye de kask takmamaktan 700 bin 392 idari para cezası uyguladı. Sürücü belgesiz araç kullandıkları tespit edilen sürücü sayısı ise 5 bin 255 olarak kayıtlara geçti. Ehliyeti olmayan sürücülerin her birine, 2 bin 473 lira ceza kesilirken, sürücü belgesi olmayanlara uygulanan ceza 12 milyon 993 bin 142 lira oldu.

MAKAS ATANLARA CEZA

Trafik ekipleri özellikle makas atan ve trafiği tehlikeye düşürenleri yakalamak için yoğun çaba harcarken, 2 bin 691 sürücüye, Trafik Kanunu'nun “Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” içerikli maddesi gereğince bin 228 liradan toplam 3 milyon 304 bin 548 lira ceza yazıldı.

ABART EGZOZ VE DRİFT

Polis ekipleri abart egzoz takan sürücüleri de affetmedi. Yüksek ses sebebiyle çevreyi rahatsız eden abart egzozlu bin 228 sürücüye 1 milyon 639 bin 380 lira ceza uygulandı. Uygulamalar ve sosyal medya görüntülerinden drift yapan sürücüleri de tespit eden ekipler, 81 araç sürücüsüne 6 bin 141 lirada toplam 497 bin 421 lira para cezası yazıldı.

9 BİN 776 ARAÇ MEN EDİLDİ

Vale'lere yönelik de çalışma yapan ekipler, 134 kişiye 17 bin 688 lira idari para cezası işlemi uyguladı. Ayrıca, 9 bin 776 araç trafikten men edilirken, 2 bin 611 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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