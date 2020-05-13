İstanbul’da korkunç olay! Genç kadını kaçırıp işkence yaptılar

Olay, 11 Mayıs’ta Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bir kadının zorla araca bindirildiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

ARAÇ SAHİBİ AKRABA ÇIKTI

Kaçırılan kadının Ceylan Y. (25) olduğu anlaşıldı. Genç kadının kocasıyla sorun yaşadığı ve ayrılmak istediği bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın Ceylan Y.’nin kocasının amcası Sait Y.’ye ait olduğunu belirledi.

Ceylan Y.’nin kocası ve kardeşleri tarafından kaçırıldığını tespit eden polis, Ersin Y.’nin kardeşleri Ali Y., Dilek Y. ve Burhan Y. ile araç sahibi Sait Y. Beykoz’da gözaltına alındı.

ÖLDÜRESİYE DARBEDİLDİ

Genç kadının bindirildiği aracın Beykoz Kavacık’ta bir adrese uğradığını tespit eden polisler, baskın düzenledikleri adreste, Ceylan Y. öldüresiye darbedilerek işkence edilmiş halde bulundu. Ceylan Y. hastaneye kaldırılırken, kocası Ersin Y., ise gözaltına alındı.

KOCASI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Ali Y., Sait Y. ve Dilek Y. serbest bırakılırken, Ceylan Y.’nin kocası Ersin Y., ve kayınbiraderi Burhan Y., tutuklandı.