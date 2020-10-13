İstanbul’da dilendirilen 19 çocuk kurtarıldı

Polisi harekete geçiren bilgi CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yapılan bir başvuruyla ortaya çıktı. Yapılan başvuruda Kartal, Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı (Sahil Bulvarı) üzerinde bazı çocukların ışıklarda bekleyerek sahiplerinin izin vermemesine rağmen araç camlarını sildikleri belirtildi. Daha sonra sürücülerden para isteyen çocukların yaşları büyük kişilerce takip edildiği aktarıldı.

ÇOCUKLAR DİLENDİ, KADINLAR İZLEDİ

Yapılan ihbar üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Araştırmada bazı çocuklara sürücülerden para almaları için araçların camlarının temizletildiği bazı çocukların ise dilendirildiği belirlendi. Işıklarda bekleyen çocukların canlarını tehlikeye atarak otomobillerin arasında dolaştığı görülürken, yeşil alanda bekleyen bazı yetişkin kadınların da takip yaptığı anlaşıldı.

DİLENCİ PARALARIYLA İÇKİ ALDILAR

Araştırmalarda, çocuklardan elde edilen paraları alan kadınların paraları, olay yerine 100 metre mesafedeki erkeklere teslim ettikleri belirlendi. Dilencilik yaptırılan çocuklardan elde ettikleri gelir ile bulundukları alanda alkol aldıkları ifade edilen şüphelilerin çevreye rahatsızlık verdikleri de polis ekiplerince tespit edildi.

YAKALANDILAR

Yapılan tespit çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı. Baskında, aralarında suça sürüklenen bir çocuğunda bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Zorla cam temizletilen ve dilendirilen 19 çocuk ise kurtarıldı. Çocuklar yurtlara yerleştirilirken, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunun 229/1 (Yaşı Küçük Çocuğu Dilendirme) suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.