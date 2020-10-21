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İstanbul’da iki aile çatıştı: 1 ölü

İstanbul’da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanırken, bir pompalı tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. Sokak ortasında yaşanan çatışma anları kameralara yansıdı.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:24, 21/10/2020
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Olay, Beyoğlu, Piripaşa Mahallesi, Ahbap Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan olayda, Kasım Kurt, Ali B. ve Hüsnü B. silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Kurt hayatını kaybetti. Ali B.'nin ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DAMAT VE GELİN MESAJLAŞMASI

İki aile arasında yaşanan olayın, Kasım Kurt'un damadı ile karşı tarafın gelini arasında yaşanan mesajlaşmalardan kaynaklandığı öne sürüldü.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 pompalı tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer şüphelilerin ise serbest kaldığı belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:12,
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