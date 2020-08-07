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İstanbul’da kadın cinayeti: Akıllara zarar gerekçe!

İstanbul Fatih'te Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadın vurularak öldürüldü. Olaydan sonra polisi arayarak cinayeti itiraf eden Selamettin Ç., 'erkekliğine küfür ve hakaret etmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini' söyledi.

Sözcü İstanbul
15:39 -
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İstanbul’da kadın cinayeti: Akıllara zarar gerekçe!

Olay 6 Ağustos’ta Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanka Sokak Kurt Apartmanı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir kadının cesediyle karşılaştı. Tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Tacikistan uyruklu 41 yaşındaki Makhfırat Ashurova olduğu tespit edildi.

Genç kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken 155 polis ihbar hattını arayan Selamettin Ç.,(52) isimli kişi Tacikistanlı kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Daha sonra olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerine teslim olan Selamettin Ç.’nin ifadesinde, Makhfırat Ashurova’nın kendisini tehdit ettiğini, erkekliğine küfür ve hakaret etmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Aksaray istanbul Kadın kadın cinayeti Polis Tacikistan
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