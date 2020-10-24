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İstanbul’da kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde yaşanan aile içinde tartışma ölümle bitti. Karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Güncellenme: 07:22, 24/10/2020
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İstanbul’da kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.
S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası M.Ü., karısı S.Ü.'yü defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTO: İHA

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda S.Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, S.Ü.'nün cansız bedeni ambulansa bindirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.(İHA)

aile istanbul Kadın kadın cinayeti Küçükçekmece Polis Sağlık Sakarya
Yayınlanma Tarihi:07:19,
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