İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi

İstanbul’da bir hafta içerisinde Esenyurt, Başakşehir, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu alkolden zehirlenen 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaylarda 34 kişi hastaneye kaldırıldı.

5 İLÇEDE 20 KİŞİ ÖLDÜ

Olayla ilgili İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmalarda ölenlerin ve hastaneye kaldırılanların tamamının Türkmenistan uyruklu olduğu anlaşıldı.

ZEHİRLENMELER SAF ALKOLDEN

Daha önce sahte içkiden kaynaklandığı düşünülen zehirlenmelerin, polisin yaptığı çalışmalar sonrasında ‘saf alkolden’ kaynaklı olduğu belirlendi. Kaçakçılık polisi, olayla ilgili Türkmenlerin yoğun yaşadığı Beyazıt’taki bir sokakta fiziki takip yaptı.

SAF ALKOLÜ BAKKAL VE BERBERDEN ALMIŞLAR

Yapılan takip çalışmasında Türkmenlerin saf alkolu, bakkal, berber, büfe gibi çeşitli yerlerden aldığı anlaşıldı. Saf alkol satma yetkisi olmadığı halde, Türkmenlere satış yapan 11 kişi tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Polis ekiplerince yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından şüpheliler gözaltına alındı. Türkmenlerin Beyazıt’ta yoğun yaşadığı sokaklardaki otellerde de saf alkol araması yapıldı. Yakalanan 11 kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İÇMİŞ

Olayla ilgili polis ekipleri, alkolden zehirlenen bazı hastaların ifadesini aldı. Başakşehir’de ifade veren bir Türkmen’in “Virüsten korunmak için ispir (Saf alkol) içiyoruz” dediği öğrenildi.