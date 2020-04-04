İstanbul’da yeni corona tedbirleri! Ekrem İmamoğlu duyurdu

İBB Başkanı İmamoğlu, Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferlerinin durdurulacağını da açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 6 Nisan Pazartesi’den itibaren;

* Metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır.

* Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri durdurulacaktır.

* Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Türkiye’deki toplam corona vaka sayısı 23 bin 934 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 501 kişinin vefat ettiği belirtilirken, bin 311 hastanın yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Toplam entübe hasta sayısı 909 olurken 786 kişinin iyileştiği bildirildi.