İstanbul’da YKS’ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bir dizi önlem aldı. İETT, YKS nedeniyle ek seferler düzenleyecek.

Cumartesi günü normal şartlarda 4 bin 270 araçla 33 bin 244 sefer yapılması planlanıyordu. Normal seferlere ek olarak cumartesi günü 186 araçla 428 sefer daha yapılacak. Pazar günü ise 3 bin 753 araçla 30 bin 231 sefer düzenlenecek. Sınav nedeniyle pazar günü bu seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB'nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

METRO NASIL ÇALIŞACAK?

Metro, cumartesi günü; 06.00-09.30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09.30-15.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15.00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06.00-09.30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09.30-18.30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları vapurlarında da 27 Haziran Cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle, 349 sefer gerçekleştirecek. 28 Haziran'da 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta toplam 218 personelle, 318 sefer yapılacak.