İstanbul’dan isyan ettiren bir karantina manzarası… Biri markete diğeri hastaneye

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’ndeki binada oturan ve corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının evdeki izolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığını gören komşuları, polisi aradı. Ekipler sevk edildiği binada hasta kimse olup olmadığını soruştururken, 2’nci kattaki ailede hastalık görüldüğü belirtildi.

ARABAYLA MARKETE

Polis ekiplerini pencereden izleyen 27 yaşında olduğunu, bir süre öncesine kadar Ambarlı Limanı’nda çalıştığını belirten kişi, “Nasıl bir hastalık?” diye sorduktan sonra “Babamda corona virüsü testi pozitif çıktı. Bizi de eve tıktılar, 20 Nisan’a kadar dışarı çıkamıyoruz. Markete gidersem o da arabayla” dedi.

ÇIKMAYIN UYARISI

Polis ekibindeki görevli bunun üzerine, “Hayır, evden çıkmayacaksınız. Test sonuçlarınız negatif çıkmış olabilir. Ancak, potansiyel risk grubundasınız. Herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa, polisi, belediyeyi, kaymakamlıktaki Vefa sosyal destek hattını ararsınız. Devletimiz güçlüdür, biz hallederiz” ifadelerini kullandı.

“HASTANEYE GİTTİM”

Bu sırada oğlunun yanına pencereye gelen annesi de dışarı çıkmadıklarını belirterek, “İki saat önce hastaneye gittim, test yaptırdım. Sonucu henüz çıkmadı. Dışarı çıkmıyoruz” dedi. Kadına da kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği hatırlatıldı.