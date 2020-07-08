İstanbul’dan sonra bir skandal da Mardin’den! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

İstanbul’da dün canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan genç kızın videosunun ortaya çıkmasının ardından bugün de bir skandal görüntü ortaya çıktı.
Mehmet Kızılçınar isimli adam, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğa sigara içirdiği anları Instagram’dan paylaştı.
Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ”MehmetKızılçınarTutuklansın” paylaşımları yapılmaya başladı.
Büyük tepki çeken videoda ”Geleceğin keşi” şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.