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İstanbul’dan sonra bir skandal da Mardin’den! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

Türkiye dün sosyal medyada yayılan skandal görüntüleri konuşurken bir başka infial yaratan video da bugün ortaya çıktı. 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir erkek çocuğa babası olduğu iddia edilen Mehmet Kızılçınar isimli bir adam tarafından zorla sigara içirilmeye çalışıldı.

15:15 -
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İstanbul’da dün canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan genç kızın videosunun ortaya çıkmasının ardından bugün de bir skandal görüntü ortaya çıktı.

Mehmet Kızılçınar isimli adam, 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğa sigara içirdiği anları Instagram’dan paylaştı.

Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ”MehmetKızılçınarTutuklansın” paylaşımları yapılmaya başladı.

Büyük tepki çeken videoda ”Geleceğin keşi” şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

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