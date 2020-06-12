İstanbul’un trafik soruna çözüm önerisi: Kademeli mesai saati uygulaması getirilsin

İBB Meclis Üyesi ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, İstanbul'un yıllardır çözülemeyen trafik sorunu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sarı, İBB'nin yatırım bütçesinin yarısının her yıl ulaşım yatırımlarına harcandığına dikkat çekerek “Son 20 yıl 100 milyar TL'nin üzerinde bir ulaştırma yatırımı yapıldı. Buna rağmen her geçen yıl İstanbul trafiği daha da kötüye gidiyor” dedi.

AVRUPA'DA MOSKOVA'DAN SONRA 2. SIRADA

Sarı, İstanbul'un Avrupa ülkeleri içinde en kötü trafik sıkışıklığı sıralamasında Moskova'dan sonra 2'inci sırada, dünyada ise 9'uncu sırada yer aldığını aktardı.

Navigasyon sistemleri firması TomTom’un trafik verilerini yorumlayan Sarı, “Dünyada en kötü trafiğe sahip ilk 10 kent arasındaki İstanbul, 2018'e göre yüzde 2 daha kötü bir trafiğe sahip olarak 2019 yılında yüzde 55 trafik sıkışıklığına yükselmiştir. Bu sıralamada daha kötü sıkışıklığa sahip diğer kentlerin sıkışıklık yüzdesi artınca, İstanbul 2018'e göre üç sıra gerileyerek 6'ıncılıktan 9'unculuğa indi” dedi.

“OBEZ BİR İNSANIN KEMERİNİ GENİŞLETMESİNE BENZİYOR”

Bugüne kadar İstanbul'un trafik sorununu çözmek adına tüneller, viyadükler, köprüler, kavşaklar, yollar yapıldığını anlatan Sarı, bu şekilde sorunun sadece bir yerden başka bir yere taşınmış olduğunu söyledi.

Sarı “Tıkanıklığı çözmek için yol yapmak, tünel açmak, obez bir insanın kemerini genişletmesine benzer. Halbuki ana sorun obeziteyi çözmektir” dedi.

“BİZ BU TÜNELLERİ NİÇİN YAPTIK?”

Son 10 yıl İstanbul'u kurtaracak projeler olarak lanse edilen tünellerin israftan başka bir şey olmadığına dikkat çeken Sarı “Kağıthane- Dolmabahçe tünelinde Kağıthane'den gelen araçların Dolmabahçe'de uzun süre beklemeleri, trafiği çözmemiş aksine Fındıklı ve Taksim'den gelen araç akımları ile bütünleşerek, trafiği keşmekeş haline sokmuştur. Tünel öncesi Kağıthane'den Dolmabahçe'ye 30 dakikada gidiliyordu. Tünel sonrası Dolmabahçe'den çıkılamadığı için süre aynı. Peki biz bu tüneli niçin yaptık? Kimlerini hangi ulaştırma ve trafik mühendisliği bilgisi ile bu projelere onay verdiği sorgulanmalıdır” dedi.

Sarı çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

*Şehir içine yapılacak otoparklar, tüneller, yol genişletmeleri otomobil kullanmayı teşvik eder. Yapılması gereken toplu taşımayı geliştirerek otomobil kullanımını caydırmak olmalıdır.

*Şehrin kuzeye doğru gelişmesi, rant oluşmasına ve doğal olarak yeni yerleşim alanları açılarak nüfusun artmasına neden olmuştur. Kenti ne kadar genişletip yeni yerleşim alanları açarsak trafik o derece artacaktır.

*Ulaşımda önceliklerimiz, engelliler, yayalar, bisikletliler, toplu taşım araçları olmalıdır. İstanbul mevcut trafik düzeni ile asla düzelemez.

*Aynı anda yollara giren ve aynı anda iş bitimi ile yollara giren araçlara mutlaka kademeli saat uygulaması getirilmelidir. 30 yıldır dile getirdiğim bu sorun başta valiler ve bakanlıkların eşgüdüm sağlayamaması sebebi ile uygulamaya geçirilememektedir.