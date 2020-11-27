İstanbul’un yeni semti: Katar

Borsa İstanbul ve İstinye Park'ın bulunduğu ve eski adı İstinye Bayırı olan caddenin ismi 2015 yılında Katar Caddesi olarak değiştirilmişti. Dünkü satışların ardından ise Sarıyer ilçesine bağlı Poligon adeta Katar semtine dönüştü. Uzun yıllardır Poligon Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise tüm bu yaşananlar hakkındaki düşüncelerini SÖZCÜ'ye anlattı.

“KATARLILAR İÇİN YAPIYORLAR, BİZİM MENFAATİMİZ İÇİN DEĞİL”

“Hazinede para kalmadığı için Borsa İstanbul'u Katarlılara sattılar” diyen 67 yaşındaki emekli Seyfettin Ulukaya, “Satılan evlerin de yüzde 90'ı Katarlılara satılıyor. Kanal İstanbul'u da Katarlılar için yapıyorlar, bizim menfaatimiz için değil. Cumhuriyet'in kazanımı olan ve daha satacakları çok şey var” diye konuştu.

“ÜLKEYİ PARASI OLANIN SATIN ALABİLDİĞİ BİR SİSTEM VAR”

40 yıldır Poligon'da yaşadığını belirten 51 yaşındaki esnaf Ali Bulut, “Buranın yerlisi olarak bu durumdan hoşnut değiliz. Kendi yerlerimizin de satılma durumu söz konusu olabilir. Parası olanın ülkeyi (hemen hemen her şeyi) satın alabildiği bir sistem var, biz buna karşıyız. Her şey sadece parayla alakalı değil. Biz kendi yerimizde yaşamak istiyoruz. Bizim derdimiz, parası olan başka bir ülkenin bizi yaşadığımız yerlerde (bizi) sıkıntıya sokması” sözleriyle şikayetini dile getirdi.

“UMARIM BİRKAÇ SENE SONRA ELİMİZDE BİR ŞEY KALIR…”

“Devlet mallarını istedikleri gibi alıp satıyorlar” diyen 30 yaşındaki esnaf Nuri Akkaya ise, “Ata-dede olarak kabul etmedikleri insanların miraslarını yiyorlar. Cumhuriyet'in kazanımlarını sattılar. Umarım birkaç sene sonra elimizde bir nebze de olsa bir şey kalır… Muhalefetin de hatası olduğunu düşünüyorum… Yeterince tepkisini ortaya koymuyor” ifadelerini kullandı.

“BURALARIN KATARLILARA SATILMASINI İSTEMEZDİK”

Çok uzun yılladır Poligon'da yaşadığını vurgulayan 70 yaşındaki emekli Aydemir Korkmaz, “Buraların Katarlılara satılmasını asla istemezdik, sonuçta burası kendi yerimiz. Şu an ülkedeki düzen iyi bir düzen değil. Sata sata toprak kalmayacak ondan korkuyoruz” dedi.

“BİZE DE 'BURADAN BAŞKA YERLERE GİDİN' DİYORLAR”

Poligon Mahallesi'ni perişan hale geldiğini söyleyen 68 yaşındaki emekli Beysefa Koçak, “Yarın bizim de peşimize düşecekler. Hatta şu an bile bize ‘buradan başka yerlere gidin' diyorlar. Rahatlık vermiyorlar bize. Sonumuz ne olur bilmiyoruz” dedi.

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