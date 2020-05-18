İşte Askıda Fatura’da son durum!

İBB’nin corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara yardım çalışmaları sürüyor.

Son verilere göre İBB’ye sosyal yardım için yapılan başvuruların sayısı 993 bin 759’a, ihtiyaç tespiti yapılan aile sayısı 655 bin 680’e ulaştı. Şu ana kadar 272 bin 134 aileye gıda ve hijyen kolisi teslim edildi. 35 bin 743 aile alışveriş destek kartı dağıtıldı. 11 bin 600 kişiye de psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu.

131 BİN FATURANIN BORCU SİLİNDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Mayıs günü duyurusunu yaptığı Askıda Fatura uygulamasına destek de gittikçe büyüyor. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada son duruma göre 17 milyon 28 bin 946 liralık su ve doğalgaz faturası ödenerek zor durumdaki vatandaşların borcu silindi. Toplam 131 bin 140 adet su ve doğalgaz faturasının ödendiği kampanyada 113 bin 458 fatura daha askıda ödenmeyi bekliyor.

İBB ÖRNEK OLDU

İBB’nin küresel pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik tablodan etkilenen İstanbullular için başlattığı uygulamaya Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Edirne Belediyesi de dâhil oldu.

”VEREN EL ALAN ELİ GÖRMÜYOR”

Ödemede güçlük çekenlere fatura desteğinde bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da ‘https://askidafatura.ibb.gov.tr/web’ sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor.

Askıda Fatura portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise ‘https://sosinc.ibb.gov.tr’ adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.