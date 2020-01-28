İşte Türkiye’nin ilk kadın jandarma komando astsubayları

Türkiye tarihinde ilk kez jandarma komando astsubay olarak görev alacak kadın askerler Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı‘nda nefes kesen bir eğitimden geçiyor.

İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir'den Uşak'a kadar koşmuş, Uşak'tan Trabzon'a kadar ise yürümüş oluyorlar.

20 hafta eğitim gördükleri okulda çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor. Uzak Doğu serbest savunma ve savaş sanatı olan ninbudo aikijutsu eğitimi de alan askerler, eğitimlerini tatbikatlarla da pekiştiriyor.

Kurs süresi boyunca komando harekatı, terörle mücadele harekatı, patlayıcı madde, temel savaş ve her türlü silahla atış eğitimleri alan kadın komandolar, hayatı idame tatbikatında üç gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim şartlarında sabırla ve inatla kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor. (İHA)