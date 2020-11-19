İthal uyuşturucuda marka yapmışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele (KOM) ekipleri, E.S. liderliğindeki bir suç örgütünün yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdikleri bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları E.S.'nin bağlantılı olduğu kişileri, kullandığı mekânları ve araçları tek tek belirledi.

UYUŞTURUCUNUN SAKLANDIĞI ADRESLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve sevkiyatlarda kullandıkları araçları yakın takibe aldı. Farklı semtlerde kiraladıkları adreslere çeşitli zamanlarda uğradıklarını, bu adresleri uyuşturucuyu maddeyi depolamak ve dağıtmak için kullandıklarını tespit etti. Ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

KENDİ MARKALARINI BASIYORLAR

Narkotik Köpeği ‘Vadi'yle birlikte organize suç örgütünün kullandığı Kartal ve Pendik'teki evlerde arama yapan Jandarma ekipleri; yatağın bazasına, koltuğun altına hatta valizlerin içine gizlenmiş halde 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi, 17 kg kokain, 47 kg marihuana, 89.000 adet ekstazi hap, 1500 adet satışa hazır hale getirilmiş “fişek” diye tabir edilen marihuana, 1 adet kokaini kalıp haline getirmekte kullanılan profesyonel pres makinası ve kendi sözde markasını (KİNG) belirten kalıp, 4 adet hassas terazi ile 1 adet uyuşturucu dağıtımında kullanılan lüks araç ele geçirildi.

Organize suç örgütünün Kral lakaplı lideri E.S ile birlikte örgüt üyeleri K.O., D.M., A.M. ve T.S., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Jandarma ekiplerince örgütün dağıtım yaptığı şahıslara yönelik derinlemesine çalışmaların sürdüğü öğrenildi.