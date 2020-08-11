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İYİ Parti’den ‘Bitlis’ uyarısı: COVID-19 yangını var karantina şart!

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray 'Bitlis'te COVID-19 yangını var. Karantina şart' diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı uyardı. İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ise Bitlis Devlet hastanesinde tomografi cihazının çalışmadığını, ambulansların çevre hastanelere tomografi için hasta taşıdığını ileri sürerek "Üç tane vekil var, neredeler?" serzenişinde bulundu.

23:28 -
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İYİ Parti’den ‘Bitlis’ uyarısı: COVID-19 yangını var karantina şart!

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ‘Bitlis’te COVID-19 yangını var. Karantina şart’ diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı uyardı.

İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, seslerini duyurduğu için Aytun Çıray’a teşekkür ederek, “Bitlis Devlet hastanesi tomografi cihazı yaklaşık bir aydır arızalıdır ambulanslar durmadan tomografi için çevre hastanelere hasta taşıyorlar, millete ve milli servete yazık” dedi. Yoldaş, “Üç tane vekil var, neredeler?” diye sordu.

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