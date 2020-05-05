İYİ Parti’den sert eleştiri: Salgın, iktidar için yağma ve talan fırsatı!

Aydın İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, iktidar partisi ile bazı çevrelerin corona virüsü salgınını yağma ve talan için fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi. Sezgin, Aydın'da özellikle bu dönemde JES yatırımlarıyla ilgili adımların hızlandırıldığına dikkat çekerek “Vatandaşlarımızın taleplerini ve itirazlarını yok sayan bir oldu bitti stratejisiyle talana devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Corona virüs salgını günlerinde iktidar ve çıkar çevrelerini, yasalara ve çevrenin korunmasıyla ilgili temel ilkelere aykırı her türlü adımı atarak, krizi fırsata çevirmeye çalışmakla suçlayan İYİ Partili Sezgin, “Aydınımızın tümünün topyekun bir JES santrali haline getirilmesi tehlikesi vardır, buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” tepkisini gösterdi. Sezgin, virüs salgını süresince Türkiye genelinde çevreye yönelik ihlalleri şöyle sıraladı:

CERATTEPE VE MURGUL'DA MADEN SAHALARI

* Birinci derece doğal sit ve korunan alan statüsüne sahip olan Salda Gölü'nde, “millet bahçesi” yapmak amacıyla iş makineleri ile tahribat yapıldı, kumlar başka yere taşındı, olup bitenler kamuoyu tarafından fark edilince faaliyetler durduruldu.

* Artvin Cerattepe ve Murgul'daki maden sahalarında vatandaşların tepkilerine rağmen faaliyetlere aralıksız devam ediliyor. Artvin Yusufeli'nde ilçe halkının itiraz ettiği HES projesiyle ilgili çalışmalara başlandı.



HALKIN İTİRAZI İLE ENGEL OLUNDU

* Halkın yıllardır itiraz ettiği Kanal İstanbul projesi ile ilgili ihale, milletin iradesine rağmen gerçekleştirildi. Bursa/Nilüfer Çalı Mahallesi'nde HES Projesi çalışmalarına başlanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

* Muğla/Fethiye Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz Mahallesi bölgelerinde, her biri en az 10 bin metrekarelik alanı kaplayan 6 jeotermal sondaj kuyusu açılmasına bölge halkının tepkileri ve ulusal düzeydeki itirazlar sonrasında engel olunabildi.

ANTİK AFRODİSİAS YANINA JES

* Aydın/Efeler Kızılcaköy'de inşa edilmek istenen jeotermal enerji santraline karşı defalarca yapılan itirazlara rağmen resmi makamlar “ÇED Olumlu” kararı aldı.

* UNESCO Dünya Mirası Listesine giren dünyaca ünlü Afrodisias antik kentinin bulunduğu Karacasu‘da JES için ÇED süreci başlatıldı.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Karacasu'nun Ataeymir mahallesinde jeotermal için sondaj ve arama çalışmalarına başlanacak.

ARBEDEDE BİR VATANDAŞ YARALANDI

* Aydın'ın Kuyucular Mahallesi'nde jeotermal kuyusu kazma işlemi yapan firmaya köylü vatandaşların itirazı nedeniyle yaşanan arbedede, bir vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

* Bölge halkı, JES firmasının sokağa çıkma yasağını fırsat bilip hukuk dışı yollara da başvurduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

JEOTERMAL KUYUSUNDA PATLAMA

* Aydın/Nazilli Bozyurt mahallesinde ruhsatsız bir şekilde açılmak istenen jeotermal kuyusu için hafriyat çalışmalarına, yine hukuksuz şekilde başlandı.

* Aydın/Efeler Yılmazköy'de ÇED kararı ve üretim lisansı iptal edilmiş olan tesisin mevcut kuyuları başka tesise, prosedürlere uygun olmayan bir yöntemle bağlama girişimi sırasında jeotermal borularında patlama meydana geldi.

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