İYİ Partili Ataş: Suriyelilere para harcayacağınıza öğrencilerin KYK borcunu silin!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KYK borcu yüzünden sıkıntılar yaşayan işsiz üniversite mezunlarının sorunlarını gündeme taşıdı. Milletvekili Ataş, bu kapsamda partilisi 19 milletvekili ile birlikte KYK öğrenim kredisi alanların yaşadıkları sorunları incelemek, gerekli önlemleri almak ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla Meclis araştırma önergesinin teklifinde bulundu ancak bu öneri AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

“HER 3 GENÇTEN 1’İ İŞSİZ”

Meclis'te konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ataş, “Bu kriz ile birlikte istihdam azalmış, işsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Gelinen noktada her 3 gençten 1'i işsizdir. Üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1,5 milyonu geçmiştir. Üstelik iş bulma ümidini kaybedip iş aramayı bıraktığı için işsiz sayılmayan binlerce gencimiz bu sayının dışındadır” dedi.

“GENÇLER İŞ BULAMADIĞI İÇİN BORCU ÖDEYEMİYOR”

Türkiye'de gençlerin iş bulamadığını belirten Ataş konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Ailelerin kendilerinden kısıp bin bir güçlükle üniversiteye gönderip yıllarca okuttukları evlatları yani bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları iş bulamamakta; üstüne bir de üniversite yıllarında aldıkları kredi borçlarının altında ezilmektedir. Her yıl yüz binlerce öğrencinin yükseköğrenim süresince kullandığı ve Kredi Yurtlar Kurumunca verilen kredilerin mezun olunduktan iki yıl sonra ödenmesi gerekiyor. Ancak, üniversite mezunu gençler iş bulamadığı için bu borcu ödeyemiyor.

* Hâlihazırda 3 milyon 100 bin genç, öğrenim kredisi borcunu ödeyememiştir. Ayrıca, ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarına her yıl yaklaşık yüzde 19,2 oranında gecikme zammı ilave edilmektedir. Böylece borçları 2'ye, 3'e katlanmaktadır. Öyle ki ödenemeyen öğrenim kredileri 5,3 milyar TL'yi geçmiş durumdadır. Geçtiğimiz hafta bu borçlar yapılandırılsa da gençlerin beklentisini karşılamamıştır.

* Gençler zaten işsizken, şanslı olanlarsa asgari ücretle çalışmaktayken yapılandırma olsa da bu parayı nasıl ödeyecekler? Borçlarını ödeyemeyen bu gençlerden 300 binin üzerindeki kişiye yasal işlem başlatılmıştır. Zaten işsizliğin kıskacında olan gençleri bir de devlet kıskaca almaktadır.

“VATANDAŞA GELDİ Mİ CEPLERİNDE AKREP OLUYOR”

Devletin yap-işlet-devret modeliyle bugüne kadar 130 milyar dolar hazine garantisi verdiğine dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Geçilmeyen köprülerin parasını, kullanılmayan otobanların parasını, yolcusu olmayan hava alanlarının parasını şirketlere hazineden ödemiştir. Yani bugünkü kurla tamı tamına 1 trilyon 7 milyar 500 milyon ödenmiştir. Şimdi Kanal İstanbul için 204 milyar dolar ayırıyorlar. Yani bugünkü kurla tamı tamına 1 trilyon 581 milyar Türk lirası. KYK öğrenim kredisi alan 3,1 milyon gencin toplam borcu ne kadar? Sadece 5 milyar 33 milyon. Yani öğrencilerin borcunun 315 katı Kanal İstanbul'a ayrılmış, 200 katı ise şirketlere fuzuli yere ödenmiştir.

* 3 milyondan fazla gencin hayallerini, geleceğine dair umutlarını yıkanlar, vatandaşa geldi mi cebinde akrep oluyor, 5 müteahhide geldi mi rantından zerre kesmiyorlar. Somali'nin bile yaklaşık 27 milyon TL borcunu ödedik. Geçtiğimiz hafta burada çıkarılan kanunla devasa Telekom şirketlerinin 6,8 milyar TL ceza borcu affedildi. Suriyelilere 58 milyar dolar para harcandı. Yani yaklaşık 465 milyar Türk lirası.

* Cumhurbaşkanı ‘Bir 40 milyar dolar daha harcarız.' diyor. Suriyelilere harcananın yüzde 1'i bizim gençlerimize harcansa gençlerimizin hiçbirinin KYK borcu kalmayacaktır. Sonuç olarak bunların hepsine yeten bütçe, öğrencilerimizin 5,3 milyar TL borcuna gelince yetmiyor.

“BIRAKIN SİYASETİ, VİCDANINIZA SESLENİYORUM”

Gençlerden yüzlerce mesaj aldıklarını ifade eden Ataş son olarak şunları dile getirdi:

* Yandaş müteahhitlere, devasa şirketlere, Somali'ye, Suriyelilere olan bütçe öğrencilerimize maalesef ki yok. Bu gençlerden her gün içimizi sızlatan yüzlerce mail ve mesaj geliyor. Bırakın siyaseti, vicdanınıza sesleniyorum; gelin zor durumdaki gençlerimizin elinden tutalım, bu KYK öğrenim kredisi borçlarını silelim.

İlginizi Çekebilir KYK mağdurları anlatıyor...