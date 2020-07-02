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İzmir’deki yangının sebebi ortaya çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde, dün çıkan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

08:17 -
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İzmir’deki yangının sebebi ortaya çıktı

İzmir'in Urla ilçesindeki Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bu yıl ilk kez kiralanan jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahalede edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

(FOTO: İHA)

“Ateş kartalı” lakaplı jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağının da aktif rol oynadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü ifade edilmişti.

KIVILCIM SEBEP OLDU

Olay yerinde yapılan incelemede kaynak yapılmış demir paneller ve çok sayıda kaynak elektrodu bulundu. Yangının başladığı tarla sabinin ifadesine başvuran ekipler, güneş enerjisinin sökümü sırasında anızların tutuştuğunu belirledi. Ekipler, kaynak ustası M.G'nin de ifadesine başvurdu.

 

M.G., ifadesinde kaynak sırasında çıkan kıvılcımın yangına sebep olduğunu itiraf etti. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son güncelleme: 08:20 02.07.2020
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