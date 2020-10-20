Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Corona virüsü ile ilgili önlemlerin tartışılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son verilerini paylaşacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağı ve belirli yaş grubu için sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Ayrıca toplantıda yüz yüze eğitimin de geleceği tartışılacak. Erdoğan, son yapılan toplantı sonrasında hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesini ise Ermenistan ile Azerbaycan arasında süren çatışmalar oluşturuyor.

Toplantı sonrasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

– Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

– Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

– Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

– Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu