Kağıt toplayıcısına kesilen para cezası kaldırıldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da corona virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Alınan tedbirler uygulanırken, uygulamayı ihlal edenler de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından takip edilerek yasal işlemler yapılmaya başlandı.

KAĞIT TOPLAYICISINA 5 BİN 606 LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Kentte Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanması da yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K'yi fark edip durdurdu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği corona virüsü tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmiş ve şahsın, motoru da çekiciyle çekilmişti.

CEZANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Yaşanan olay sonrasında gelişmeleri öğrenen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kağıt toplayıcısı şahsa verilen 5 bin 606 verilen cezasının kaldırılmasını talimatını verdi.

VALİ SÖZCÜ’YE KONUŞTU: YETER Kİ EVDE OTURSUNLAR

SÖZCÜ’ye konuşan Vali Kaldırım, ”Şu anda bu işi yapmaları çok tehlikeli onlara maddi destek sağlayacağım yeter ki belli bir süre evlerinde otursunlar” ifadelerini kullandı.