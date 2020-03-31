Kahramanmaraş’a 3’üncü termik santralin kurulması için Bakanlık’tan onay açıktı!

Ekoloji Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ”İnsanlar corona virüsü nedeniyle can derdindeyken, iktidar yeni ölümcül yatırımlar peşinde” başlığıyla bir açıklama yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santralı için ‘ÇED Olumlu’ kararı verdiğini paylaştı.

’32 BİN ERKEN ÖLÜM GERÇEKLEŞECEK’

Ekoloji Birliği’nin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi;

* Bölgede zaten biri 33 diğeri 15 yıldır faaliyette olan 2 adet termik santral yarattığı hava kirliliği nedeniyle bölgeyi yaşanmaz hale getirmişti.

* Bölge halkı ‘Çernobil etkisi oluşturacak’ dediği proje için binlerce imza, dilekçe toplamış ve 24 Ekim 2019’da gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komitesi Toplantısı’na da katılarak projeye itiraz etmişti.

* Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı rapora göre Afşin’deki santrallerden çıkan emisyonlar yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum yolu hastalıkları ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları riskini arttırdığını uzun uzun açıklamıştı.

* Bu santrallerden çıkan küçük parçacıklar (PM2,5) ve azot dioksit (NO2) kirliliği nedeniyle bugüne kadar 17 bin erken ölüm gerçekleşti. Üstelik Afşin bölgesine daha 4’ü EÜAŞ’a ait 6 santral daha planlanıyor.

* Greenpeace’in raporuna göre bu santrallerin de gerçekleşmesi halinde santraller ömrünü tamamladığında 32 bin erken ölüm gerçekleşmiş olacak.