Kahramanmaraş’a 3’üncü termik santralin kurulması için Bakanlık’tan onay açıktı!

Ekoloji Birliği’nin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi;
* Bölgede zaten biri 33 diğeri 15 yıldır faaliyette olan 2 adet termik santral yarattığı hava kirliliği nedeniyle bölgeyi yaşanmaz hale getirmişti.
* Bölge halkı ‘Çernobil etkisi oluşturacak’ dediği proje için binlerce imza, dilekçe toplamış ve 24 Ekim 2019’da gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komitesi Toplantısı’na da katılarak projeye itiraz etmişti.
* Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı rapora göre Afşin’deki santrallerden çıkan emisyonlar yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum yolu hastalıkları ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları riskini arttırdığını uzun uzun açıklamıştı.
* Bu santrallerden çıkan küçük parçacıklar (PM2,5) ve azot dioksit (NO2) kirliliği nedeniyle bugüne kadar 17 bin erken ölüm gerçekleşti. Üstelik Afşin bölgesine daha 4’ü EÜAŞ’a ait 6 santral daha planlanıyor.
* Greenpeace’in raporuna göre bu santrallerin de gerçekleşmesi halinde santraller ömrünü tamamladığında 32 bin erken ölüm gerçekleşmiş olacak.